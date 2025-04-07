Синоптик Тишковец: в Москве вновь потеплеет не раньше середины апреля

Начавшаяся неделя будет аномально холодной для столичного региона. Эта погода накрыла Москву и Подмосковье после выпадения трети месячной нормы осадков, причем снежный покров продолжит расти до середины недели, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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