Синоптик Тишковец: в Москве вновь потеплеет не раньше середины апреля

Начавшаяся неделя будет аномально холодной для столичного региона. Эта погода накрыла Москву и Подмосковье после выпадения трети месячной нормы осадков, причем снежный покров продолжит расти до середины недели, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.