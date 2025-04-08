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«Вся семья переделанная. Что же ты сделала с мамой и мужем?»: как Стас Михайлов и его теща благодаря стараниям жены превратились в «мумий»

«Вся семья переделанная. Что же ты сделала с мамой и мужем?»: как Стас Михайлов и его теща благодаря стараниям жены превратились в «мумий»

Интересная жизнь с Vera Star Стас Михайлов Буквально через несколько недель кумиру миллионов российских женщин Стасу Михайлову исполняется 56 лет.

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