📦 Семья из Симферополя еженедельно отправляет гумпомощь в зону СВО Всё – изготавливают своими руками, а главное – вместе.
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📦 Семья из Симферополя еженедельно отправляет гумпомощь в зону СВО Всё – изготавливают своими руками, а главное – вместе.