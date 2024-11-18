Скотт Риттер, военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, заявил Владимиру Зеленскому, что Украина по-настоящему станет независимой страной, когда вернет огромный долг Вашингтону.
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