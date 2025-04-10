Адреса 123 домов под снос в рамках КРТ назвали в мэрии Новосибирска

По данным мэрии, сейчас в Новосибирске заключено 16 договоров о комплексном развитии территории. Они будут реализованы в Калининском, Ленинском, Первомайском, Советском, Центральном и Дзержинском районах города.
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