Дэвид Финчер снял рекламу Xbox, геймплей Marathon, COD: Black Ops 7 в Японии…Дэвид Финчер снял странную рекламу Xbox, Bungie провела показ своей новой игры, журналисты поделились впечатлениями от Marathon, Doom запустили на коробке с игрой, сотрудники издания Wccftech пообщались с разработчиками La Quimera, в интернете начали появляться первые слухи о следующей части Call of Duty.