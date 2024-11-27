Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Самоа

Пекин, 26 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел встречу с премьер-министром Самоа Фиаме Наоми Матаафой, в ходе которой заявил, что Китай намерен сделать помощь островным государствам Тихого океана в расширении их возможностей по борьбе с изменением климата приоритетным направлением сотрудничества с ними.