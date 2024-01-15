"Почему люди — «рабы Божьи», а не «дети Божьи»?" - ПОТОМУ что рабами можно манипулировать , пасти их и стричь как баранов ! Для религии - паства и есть бараны для паразитирования попов ! Попы и учат - слушайтесь нас и начальство - оно от бога , если себя хорошо будете вести , может быть на том свете попадете в рай и пр. сатанизм ! В христианстве от Христа НИЧЕГО НЕТ ! Христос жил , стремился , призывал и действовал чтобы создать Рай на этой Земле , для живых ! За это его и распяли ! Не положено , рай на Земле только для избранных ! Религия уводит людей от предначертания данного Богом = КАЖДОМУ БЫТЬ НАМЕСТНИКАМИ БОГА НА ЗЕМЛЕ , ЕГО ПОМОШНИКАМИ , СОТВОРЦАМИ ! Религия насаждает рабскую психологию - вы только рабы .... , не рыпайтесь .... , молитесь и кайтесь - вы по факту рождения грешны , ..... и т.д. прочая ахинея несусветная ! В темные века .... религия еще работала для оболванивания умов и манипулирования (безграмотность , отсутствие знаний , медленное течение процессов и т.д. способствовали этому) ! В ВЕК ИНФОРМАТИКИ роль религии в управлении Миром и умами сходит на нет ! В религии нет ответов как из людей делать ЧЕЛОВЕКОВ и как построить ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ! Наоборот - религиозное "НЕ УБИЙ" программирует подсознание паствы на УБИЙСТВО и т.д. ! Каждое религиозное "НЕ" работает наоборот ! И 2000 лет назад не было ! Кроме геноцида народов , религия не привела ни один народ к процветанию , в человеческое житие ! Все войны и уничтожение людей всегда происходили спекулируя именем бога - сатанизм творимый слугами сатаны ! Религия сегодня это секта паразитирующих попов , мулл , и пр..

Константин Анатольев

Действительно, Ленин говорил, что религия – это опиум для народа.у Ленина есть такие слова. Но это не его слова. Есть у него такая работа «Об отношении рабочей партии к религии». Написана она была еще в 1909 году, то есть задолго до Октябрьской Революции. Даже больше скажу: когда Ленин писал эти строки, то он вообще не предполагал, что Революция в России произойдет при его жизни. При его внуках еще куда ни шло. Поэтому, естественно, он не мог тем самым призывать уничтожать церковь и служителей культа. Так вот что там пишет Ленин в конце второго абзаца: «Религия есть опиум народа, - это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии». Вы понимаете? Это Маркс сказал, что религия есть опиум народа. А Ленин лишь привел его слова в своей работе. А Маркс эти слова написал во введении к своей работе «К критике гегелевской философии права». Вот что он писал: «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». И далее: «Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своём положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия». Но еще до Ленина о том, что религия есть опиум народа объявил с думской трибуны депутат от социал-демократов Сурков П.И. 14 апреля 1909 г. при обсуждении сметы ведомства православных исповеданий. В той своей речи он резко осудил политику Синода в этой сфере. Так что Ленин эти слова уже приводил после выступления Суркова в думе. Да и сама статья Ленина начинается так: «Речь депутата Суркова в Государственной думе….»