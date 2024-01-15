РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Анатольев
    Аутентичная же «Новгородская первая летопись», видимо, древнейшая из дошедших до нас, описывает крещение Новгорода, н...Уничтожьте правос...
  • Константин Анатольев
    Никаких аутентичных исторических источников, подтверждающих якобы не добровольное крещение Руси не существует. Мифы о...Уничтожьте правос...
  • Василий Топчий
    Информации много, проверить её трудно, но одно понятно из статьи - церковь всеми силами борется за паству. Под сомнен...Уничтожьте правос...

Почему люди — «рабы Божьи», а не «дети Божьи»?

Почему люди — «рабы Божьи», а не «дети Божьи»?

Читатель «Фомы» прислал в редакцию вопрос: Скажите, пожалуйста, почему в христианской религии люди — это «рабы Божьи», а в язычестве — «дети богов»? Возможно, я задаю глупый вопрос, но все же ответьте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
&quot;Почему люди — «рабы Божьи», а не «дети Божьи»?&quot; - ПОТОМУ  что рабами можно манипулировать , пасти их и стричь как баранов !              Для религии - паства  и есть бараны  для паразитирования попов !          Попы  и учат - слушайтесь нас и начальство - оно от бога , если себя хорошо будете вести  , может быть на том свете попадете в рай и пр. сатанизм !                              В христианстве от Христа  НИЧЕГО НЕТ !     Христос жил , стремился , призывал и действовал   чтобы  создать Рай  на этой Земле  , для живых !     За это его и распяли !    Не положено , рай  на Земле только для избранных !                                                            Религия уводит людей  от предначертания данного Богом = КАЖДОМУ   БЫТЬ  НАМЕСТНИКАМИ БОГА НА ЗЕМЛЕ  , ЕГО ПОМОШНИКАМИ , СОТВОРЦАМИ !                                                            Религия насаждает рабскую психологию  -  вы только рабы .... , не рыпайтесь .... , молитесь и кайтесь - вы по факту рождения грешны , .....  и  т.д.  прочая ахинея несусветная !                                        В темные века  .... религия еще работала  для оболванивания умов и манипулирования  (безграмотность , отсутствие знаний ,  медленное течение процессов и т.д.  способствовали этому) !          В  ВЕК ИНФОРМАТИКИ    роль религии  в управлении Миром и умами  сходит на нет !                                                                                   В религии  нет ответов  как   из людей   делать ЧЕЛОВЕКОВ  и как  построить ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО !      Наоборот - религиозное &quot;НЕ УБИЙ&quot;  программирует подсознание паствы на УБИЙСТВО   и т.д. !     Каждое  религиозное &quot;НЕ&quot;  работает наоборот !                                                                                                       И 2000 лет назад не было !    Кроме геноцида народов  , религия  не привела ни один народ к процветанию , в  человеческое житие !      Все войны  и уничтожение людей всегда происходили спекулируя именем бога - сатанизм  творимый слугами сатаны !                                                                                    Религия сегодня   это секта паразитирующих  попов , мулл , и пр..
Ответить
9 час.
ВТ
Василий Топчий
Малик, с Вами согласен. Как говорил В.И. Ленин: &quot;Религия- опиум для народа&quot;.
Ответить
9 час.
Константин Анатольев
Действительно, Ленин говорил, что религия – это опиум для народа.у Ленина есть такие слова. Но это не его слова. Есть у него такая работа «Об отношении рабочей партии к религии». Написана она была еще в 1909 году, то есть задолго до Октябрьской Революции. Даже больше скажу: когда Ленин писал эти строки, то он вообще не предполагал, что Революция в России произойдет при его жизни. При его внуках еще куда ни шло. Поэтому, естественно, он не мог тем самым призывать уничтожать церковь и служителей культа. Так вот что там пишет Ленин в конце второго абзаца: «Религия есть опиум народа, - это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии». Вы понимаете? Это Маркс сказал, что религия есть опиум народа. А Ленин лишь привел его слова в своей работе. А Маркс эти слова написал во введении к своей работе «К критике гегелевской философии права». Вот что он писал: «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». И далее: «Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своём положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия». Но еще до Ленина о том, что религия есть опиум народа объявил с думской трибуны депутат от социал-демократов Сурков П.И. 14 апреля 1909 г. при обсуждении сметы ведомства православных исповеданий. В той своей речи он резко осудил политику Синода в этой сфере. Так что Ленин эти слова уже приводил после выступления Суркова в думе. Да и сама статья Ленина начинается так: «Речь депутата Суркова в Государственной думе….»
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх