Военное обозрение

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Байден заявил, что в скором времени может быть заключена сделка между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США

Байден заявил, что в скором времени может быть заключена сделка между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США

Президент США Джо Байден заявил о том, что «есть все возможности для достижения сделки между Израилем и Саудовской Аравией».

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