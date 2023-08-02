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СКА может обменять Прохоркина в «Амур»

Об этом сообщает Metaratings. Срок соглашения Прохоркина со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы.

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