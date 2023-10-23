Беспилотное будущее создаётся сейчас. О слёте «Дронница-2023»

Более месяца прошло с момента, когда закончился организуемый Координационным центром помощи Новороссии — КЦПН— слёт «Дронница-2023», до сих пор определяемый как слёт операторов боевых беспилотных летательных аппаратов, но по факту давно таковой статус переросший.