Беспилотное будущее создаётся сейчас. О слёте «Дронница-2023»

Более месяца прошло с момента, когда закончился организуемый Координационным центром помощи Новороссии — КЦПН— слёт «Дронница-2023», до сих пор определяемый как слёт операторов боевых беспилотных летательных аппаратов, но по факту давно таковой статус переросший.
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