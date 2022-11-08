2023 год какого животного по восточному календарю: чего ожидать, как правильно встретить, чего опасаться

Стабильность Оксана РедакторЛунный Новый год Водяного Кролика (Кота) 2023, который начинается 22 января, с первым новолунием после зимнего солнцестояния, и заканчивается 9 февраля 2024 года, когда человечество перейдет в год Дракона, более благоприятный или, по крайней мере, менее зрелищный, чем Год Тигра, который только подходит к концу.