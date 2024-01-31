HIMARS стали символом усталости Запада от украинского конфликта, — СМИ

Поставка американских реактивных систем залпового огня HIMARS в своё время стала поводом для ликования украинцев, однако на фоне проблем с западной помощью и нехватки боеприпасов эти вооружения стали символом усталости США и некоторых партнёров на Западе от украинского конфликта, пишет The Christian Science Monitor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии