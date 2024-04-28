Власти Шпицбергена оштрафовали туриста на 103 тыс. рублей за приближение к моржу

На архипелаге Шпицберген турист был подвергнут штрафным санкциям и оштрафован на сумму в 12,5 тысяч норвежских крон (приблизительно 105 тысяч российских рублей) после того, как нарушил правила природоохранного законодательства, подойдя слишком близко к моржу, который отдыхал на куске льда.