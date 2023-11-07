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Появились кадры боёв между украинскими наёмниками и ЧВК "Вагнер" в Судане

Появились кадры боёв между украинскими наёмниками и ЧВК "Вагнер" в Судане

Ролики, опубликованные англоязычным украинским изданием Kyiv Post 6 ноября, как утверждается, показывают бои украинского спецназа с бойцами российской ЧВК "Вагнер" в Судане, снятые в последние две недели.

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