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Зайцев о давлении в «Торонто»: «Тебя поливают в студии целыми днями, промывают кости, особенно русскому парню. На всех сказывается»

Защитник выступал за канадский клуб с 2016 по 2019 год. – От «Торонто» всегда ждут побед. Насколько на тебе сказывалось это давление? – На всех сказывается.

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