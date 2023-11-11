Художник объединил Дарта Мола из «Звездных войн» со злодеем из аниме Dragon Ball. У персонажа появился тентакль на головеХудожнику Далтону Васконселосу (Dalton Vasconcelos) из Бразилии пришла в голову странная идея — объединить двух очень разных злодеев.