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Художник объединил Дарта Мола из «Звездных войн» со злодеем из аниме Dragon Ball. ...

Художник объединил Дарта Мола из «Звездных войн» со злодеем из аниме Dragon Ball. ...

Художник объединил Дарта Мола из «Звездных войн» со злодеем из аниме Dragon Ball. У персонажа появился тентакль на головеХудожнику Далтону Васконселосу (Dalton Vasconcelos) из Бразилии пришла в голову странная идея — объединить двух очень разных злодеев.

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