Художник объединил Дарта Мола из «Звездных войн» со злодеем из аниме Dragon Ball. У персонажа появился тентакль на головеХудожнику Далтону Васконселосу (Dalton Vasconcelos) из Бразилии пришла в голову странная идея — объединить двух очень разных злодеев.
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