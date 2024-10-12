На Земле обнаружили чёрные дыры. Согласно теории учёных, чёрные дыры размером меньше атома могут скрываться внутри объектов, сталкивать их вокруг себя сильной гравитацией и оставлять в твёрдых веществах отверстия.
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