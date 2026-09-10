Кабмин Украины ввел специальный пограничный режим с Россией и Белоруссией

Украинцы не смогут свободно передвигаться в пределах километра от границы с Россией и Белоруссией. Правительство Украины ввело специальный пограничный режим, сообщила «Газета.
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