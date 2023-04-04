Самолет из Петербурга в аэропорту Самары столкнулся с птицами

Следующий рейсом из Санкт-Петербурга самолет в аэропорту Самары допустил столкновение со стаей птиц. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Следующий рейсом из Санкт-Петербурга самолет в аэропорту Самары допустил столкновение со стаей птиц. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
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