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Самолет из Петербурга в аэропорту Самары столкнулся с птицами

Самолет из Петербурга в аэропорту Самары столкнулся с птицами

Следующий рейсом из Санкт-Петербурга самолет в аэропорту Самары допустил столкновение со стаей птиц. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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