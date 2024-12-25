Рубль стремительно дорожает. Курсы доллара и евро на 25 декабря

Российская валюта существенно укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 декабря 2024 года, составляет 99,8729 рубля (прежнее значение — 101,6143 рубля), официальный курс евро — 104,2310 рубля (предыдущий показатель — 105,2512 рубля).
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