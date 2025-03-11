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Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для России

Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для России

  Жертвами насилия стали преимущественно алавиты, к которым относится и Башар Асад Около тысячи мирных жителей погибли в результате казней и чисток в Сирии 10 марта СБ ООН проведет экстренные консультации из-за обострения на западе Сирии, где, по последним доступным данным, за три дня погибли около тысячи мирных жителей.

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Комментарии
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Eduard
Эти самозванцы преступники!
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8 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Когда мюсли пойдут на русских отбиваться поздно будет. Правительство уже сейчас должно вооружать спецотряды, восстанавливать движение скинхедов и РНЕ.
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7 час.
ВС
Владимир Сергеев
Вооружить &quot;Русскую общину,&quot; зарегистрировать официально и сократить - ликвидировать полицию раз она себя исчерпала. Здания, сооружения полиции передать Русской общине. Выдать оружие миллиону пенсионеров, которые бывшие военные и служили в СА, через военкомат . Изменить закон о самообороне в пользу обороняющегося, однозначно.
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7 час.
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