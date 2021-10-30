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В Новороссийске около 100 курсантов Государственного морского университета прошли стажировку на кораблях Черноморского флота

В Новороссийске около 100 курсантов Государственного морского университета прошли стажировку на кораблях Черноморского флота

В период стажировки курсанты получили навыки по борьбе за живучесть корабля в ходе устранения условного пожара и предотвращения поступления забортной воды, отработали алгоритм действий при швартовых и буксирных операциях.

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