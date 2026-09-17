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Царьград

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Финт Бурковского. "Он просто доиграл партию в России"

Финт Бурковского. "Он просто доиграл партию в России"

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что делал актёр Андрей Бурковский последние четыре года — это чётко выверенная гроссмейстерская партия по спасению собственного капитала.

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