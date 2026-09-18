Родители учеников опять пожаловались на качество новой школы в Губкинском

Жители Губкинского снова заявили о низком качестве строительных работ в здании новой школы №7. На этот раз в местном паблике появилась жалоба на то, что отваливаются потолочные плитки и сломался лифт.
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