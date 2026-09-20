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Гренландия не будет принадлежать США

Гренландия не будет принадлежать США

Рубио сильно лукавит в своей публичной оценке «судьбоносной» сделки по Гренландии Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images США получили право на размещение своего контингента для обеспечения безопасности судоходства и развития острова совместно с европейскими военными.

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