Гренландия не будет принадлежать США

Рубио сильно лукавит в своей публичной оценке «судьбоносной» сделки по Гренландии Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images США получили право на размещение своего контингента для обеспечения безопасности судоходства и развития острова совместно с европейскими военными.
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