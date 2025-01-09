Медведев сомневается в быстром решении Трампом украинского конфликта и не верит в присоединение к США новых земель

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что быстрое урегулирование украинского кризиса вряд ли возможно, в том числе при посредничестве избранного президента США Дональда Трампа.
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