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Фермеры Карагандинской области используют дроны для контроля скота и полей

Фермеры Карагандинской области используют дроны для контроля скота и полей

Фермеры Карагандинской области всё активнее используют современные цифровые технологии. Дроны помогают контролировать состояние полей и пастбищ, искать домашний скот и оперативно принимать решения при ведении сельского хозяйства, передает inKaragandy.

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