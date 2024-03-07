Тревожный сигнал для России и почему к нему стоит отнестись серьезно.

И признать Приднестровье и заключить с ним соглашения надо срочно, т.е. еще вчера.

ВА

Владимир Акулов

Пустые Договоры , *бумага* не защитит Приднестровье ...Территорию защитит только СИЛА ...А там всего 2000 русских миротворцев... И они окружены со всех сторон врагами...В случае атаки *прокси нато * Приднестровье долго не продержится...