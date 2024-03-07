В последнее время довольно много новостей приходит из Молдавии. И почти все они носят довольно тревожный оттенок.
Тревожный сигнал для России и почему к нему стоит отнестись серьезно.
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
И признать Приднестровье и заключить с ним соглашения надо срочно, т.е. еще вчера.
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5 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
В этом вопросе медлить нельзя.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Пустые Договоры , *бумага* не защитит Приднестровье ...Территорию защитит только СИЛА ...А там всего 2000 русских миротворцев... И они окружены со всех сторон врагами...В случае атаки *прокси нато * Приднестровье долго не продержится...
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3 мин.
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