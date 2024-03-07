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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Тревожный сигнал для России и почему к нему стоит отнестись серьезно.

Тревожный сигнал для России и почему к нему стоит отнестись серьезно.

В последнее время довольно много новостей приходит из Молдавии. И почти все они носят довольно тревожный оттенок.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
И признать Приднестровье и заключить с ним соглашения надо срочно, т.е. еще вчера.
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5 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
В этом вопросе медлить нельзя.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Пустые  Договоры  ,  *бумага*   не  защитит  Приднестровье ...Территорию  защитит  только    СИЛА  ...А  там  всего  2000  русских  миротворцев...  И  они  окружены  со  всех  сторон  врагами...В  случае  атаки  *прокси  нато *  Приднестровье  долго  не  продержится...
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3 мин.

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