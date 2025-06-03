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Царьград

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Серия взрывов в Харькове: мэр сообщает о тревожной ситуации

Серия взрывов в Харькове: мэр сообщает о тревожной ситуации

В Харькове прозвучала серия взрывов, по словам мэра города Игоря Терехова. На территории области объявлена воздушная тревога.

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