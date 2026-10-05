Более 1,5 тысячи вакансий представят на ярмарке трудоустройства для участников СВО в Москве

Ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей состоится 7 октября в 11:00 в центре «Профессии будущего» в Печатниках.
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