КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 1,8K прочитали Америка тратит миллиарды — нет, не на войну, а на борьбу с рыбами, гигантскими свиньями, смертоносными насекомыми… А ведь не только хищная рыба может "наделать делов" в тылу спонсора киевского режима.
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