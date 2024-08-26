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Прокси-война против США: Американцев убивают карпы, сбежавшие из лаборатории

Прокси-война против США: Американцев убивают карпы, сбежавшие из лаборатории

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 1,8K прочитали Америка тратит миллиарды — нет, не на войну, а на борьбу с рыбами, гигантскими свиньями, смертоносными насекомыми… А ведь не только хищная рыба может "наделать делов" в тылу спонсора киевского режима.

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