В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны

Главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет по делу о парламентских ассистентах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии