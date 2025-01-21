Джабаров: приостановка помощи США будет плохой новостью для Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, о приостановке программ помощи другим странам на 90 дней.
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