Тихо скрипнула дверь — ты сказала поверь… и рассветы и холод ветра… и прошедшее лето… и заря… кошка умывается она и спит… я знаменит… и что то гулко на сердце умирает любовь… чтоже ищем пару девуш вновь… и хорошо или нет… но там пицца обед… без тебя… ага ага… ну и лано лан — там там там… на берегу закатов… в шахматы с судьбой получил маты… и просто ковид вата… облаков вата… и моя родина и много званныхх мало избранных — в глубинке знати как и москва — кока кошка умывается она — а когда весна… ахх этот декабрь вальс… конфеты акконд… купил пачку бонд… Источник: news24 .