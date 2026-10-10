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Вечерний Новосибирск

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Десятки тысяч новосибирцев встречали Никиту Хрущева утром 10 октября

Десятки тысяч новосибирцев встречали Никиту Хрущева утром 10 октября

Утром 10 октября десятки тысяч новосибирцев выстроились вдоль празднично украшенных Красного проспекта и Большевистской.

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