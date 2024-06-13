"Известия": среди стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, есть Палестина

Появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации - и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии