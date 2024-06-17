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Дикий Юг - Природа Юга России

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Кагор, портвейн, мускат: что правильно пить для повышения диабетической бдительности

Кагор, портвейн, мускат: что правильно пить для повышения диабетической бдительности

В современном мире, где царит культ стройности и ЗОЖ, сладкие вина могут показаться моветоном. Однако истинные ценители знают, что бокал десертного вина способен подарить незабываемые вкусовые ощущения и стать настоящим украшением любого застолья.

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