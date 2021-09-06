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Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа завершил выполнение специальных задач в Якутии

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа завершил выполнение специальных задач в Якутии

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) возвратился в пункт постоянной дислокации после оказания помощи в ликвидации лесных пожаров в Республике Саха (Якутии).

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