В Новосибирской области в результате взрыва и пожара погиб человек

Пожарные МЧС России ликвидировали крупное возгорание в городе Оби Новосибирской области.В пригороде Новосибирска, в городе Оби, днём в четверг, 20 июня, произошёл крупный пожар, в котором один человек погиб и ещё шестеро – пострадали.
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