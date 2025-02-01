Медведев: нельзя забывать призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

ТАСС/Павел Бедняков/POOL Нельзя забывать таких заявлений в Европе, как призыв чешского сенатора Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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