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Медведев: нельзя забывать призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Медведев: нельзя забывать призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

ТАСС/Павел Бедняков/POOL Нельзя забывать таких заявлений в Европе, как призыв чешского сенатора Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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