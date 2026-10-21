© New Africa/Shutterstock/FOTODOMУченые Киотского университета в Японии обнаружили, что кошки и их хозяева, похоже, связаны на уровне гормонов: у владельцев котов с высоким окситоцином — «гормоном привязанности» — ниже уровень гормона стресса кортизола.