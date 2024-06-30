На краю пропасти: плохое состояние инфраструктуры угрожает Германии Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt Чемпионат Европы по футболу, который проходит сейчас в Германии, неожиданно обернулся для нее позором в глазах европейских болельщиков.
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