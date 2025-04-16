Внезапно о тайных покровителях Пугачёвой заговорили в Госдуме: Статус иноагента покажется мечтой. "Халява" закончилась?

Не смотря на всё, что натворила Пугачёва за время после бегство из России, несмотря на распространение фейков и дискредитацию армии, она до сих пор вольготно себя ощущает и уже несколько раз спокойно приезжала в Россию распродавать недвижимость.
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