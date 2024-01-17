В сети показали бонусы Deluxe-издания Alone in the Dark. В игру добавят олдскульные ски...

В сети показали бонусы Deluxe-издания Alone in the Dark. В игру добавят олдскульные скины из 90-хВ сети появился ролик, в котором показаны бонусы Deluxe-издания приключенческого хоррора от третьего лица Alone in the Dark, который должен стать переосмыслением серии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)