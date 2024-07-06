Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» ЗРК С-300 ВСУ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес успешный удар по позициям зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины в районе поселка Коптев Полтавской области.
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