В Госдуме РФ предложили снизить количество уроков в школах

В школах необходимо оптимизировать учебные планы с учетом возрастных особенностей детей, в частности сократить количество уроков, заявила первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова 1 декабря, сообщает ТАСС.
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