Общегородской субботник на ВДНХ и открытие летнего сезона в парке «Орион»

фото: vdnh.ru Предлагаем Вам ознакомиться с итогами общегородского субботника на ВДНХ и открытия летнего сезона в парке «Орион» В субботу, 19 апреля 2025 года, на ВДНХ прошел общегородской субботник и открылся летний сезон в семейном тематическом парке «Орион».