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Общегородской субботник на ВДНХ и открытие летнего сезона в парке «Орион»

Общегородской субботник на ВДНХ и открытие летнего сезона в парке «Орион»

фото: vdnh.ru Предлагаем Вам ознакомиться с итогами общегородского субботника на ВДНХ и открытия летнего сезона в парке «Орион» В субботу, 19 апреля 2025 года, на ВДНХ прошел общегородской субботник и открылся летний сезон в семейном тематическом парке «Орион».

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