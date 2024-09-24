РТРС: в октябре из-за Солнца возможны помехи в телевещании

В октябре на телеэкранах россиян возможно будут появляться помехи. Это связано с солнечной интерференцией, которая придет 27 сентября, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
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