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В Алтайском крае подорожают льготные проездные

В Алтайском крае подорожают льготные проездные

В Алтайском крае подорожают льготные проездные. Как сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты, это первое повышение с 2019 года — за это время полная стоимость обычного билета в среднем по краю увеличилась на 21%, а в Барнауле — на 30%.

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